Krise zwischen USA und Türkei: Tillerson bei Erdogan

Im Streit um die US-Unterstützung für kurdische Kämpfer hat US-Außenminister Rex Tillerson in Ankara den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Ein Vertreter des US-Außenministeriums sprach am Abend von einem „produktiven und offenen“ Gespräch. Von türkischer Seite hieß es, Erdogan habe unter anderem mit Blick auf die US-Militärhilfe für die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien seine „Erwartungen“ an Tillerson „klar übermittelt“.

Die Türkei fordert seit langem ein Ende der Unterstützung für die YPG. Ankara betrachtet die Gruppe wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation und geht seit Wochen in der syrischen Region Afrin gegen sie vor. Die USA schätzen die YPG jedoch als schlagkräftigen Verbündeten im Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Heute will Tillerson mit seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu zusammenkommen. Ohne einen Kurswechsel der beiden NATO-Partner droht eine direkte Konfrontation ihrer Truppen in Nordsyrien, doch beharren bisher beide Seiten auf ihrer Position.