Tödlicher Skiunfall im Salzburger Pongau

Eine 14-jährige Schwedin ist am Donnerstag im Skigebiet Schlosslam von Bad Hofgastein im Salzburger Pongau tödlich verunglückt. Das Mädchen dürfte im steilen Gelände die Beherrschung über die Ski verloren haben.

Laut Polizeiangaben war gegen 13.30 Uhr ein Schwede mit seiner Tochter auf der Sendleitenpiste talwärts gefahren. Oberhalb des Funslopes trennten sich die beiden, das Mädchen wollte über den Funpark abfahren und der Vater fuhr über die normale Piste talwärts. Bei der Talstation wollten sich die beiden wieder treffen.

Aufgrund einer Zeugenaussage und den vorhandenen Spuren an der Unfallstelle dürfte das Mädchen in dem immer steiler werdenden freien Gelände die Beherrschung über die Ski verloren haben. Sie stürzte mit hoher Geschwindigkeit und großer Wucht auf den darunter vorbeiführenden Funslope. In weiterer Folge wurde es über den Pistenrand hinaus geschleudert, wo es nach rund 10 Metern liegen blieb. Reanimationsversuche von Ersthelfern, Pistenrettung und Notarzt blieben erfolglos.