System überlastet

Der Andrang auf das Anti-Rauchen-Volksbegehren „Don’t Smoke“ ist offenbar zu groß für die IT-Infrastruktur des Innenministeriums. Die Server sind abgestürzt, hieß es am Freitag aus dem Innenministerium. Es werde an der raschen Behebung des Problems gearbeitet. Das hieß es auch schon am Donnerstag. Denn da gab es bereits die ersten Serverprobleme wegen Überlastung.

