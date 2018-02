Kein Ende des Konflikts mit Serbien

Armut, Arbeitslosigkeit und wenig Perspektiven: Auch wenn es zehn Jahre her ist, seit das Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt hat, sind die Probleme in dem Balkan-Staat noch lange nicht gelöst. Zudem sind sämtliche Versuche, die Beziehung mit Serbien zu regeln, bis dato gescheitert. Hoffnung setzt die internationale Gemeinschaft jetzt in Aleksandar Vucic, den serbischen Präsidenten. Er will sein Land zum Mitgliedsstaat der Europäischen Union machen. Die Bedingung der EU: Zum Beitritt könne es nur kommen, wenn der Konflikt mit dem Kosovo endlich beigelegt werde.

Lesen Sie mehr …