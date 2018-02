Kosovo will Grenzabkommen mit Montenegro ratifizieren

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hat heute die seit Langem erwartete Ratifizierung des Grenzabkommens mit Montenegro angekündigt. Beim dieswöchigen Besuch des montenegrinischen Ministerpräsidenten Dusko Markovic in Prishtina sei, so Thaci bei einer Pressekonferenz, vereinbart worden, dass danach die strittigen Fragen von Arbeitsgruppen der beiden Seiten gelöst werden sollen.

Das kosovarische Parlament ratifiziere die Originalfassung des im August 2015 in Wien unterzeichneten Grenzabkommens, so Thaci laut Medienberichten in Prishtina. Darüber habe er sich mit Montenegros Präsident Filip Vujanovic geeinigt.

Opposition leistete Widerstand

Montenegros Parlament hatte das Grenzabkommen längst ratifiziert. Im kosovarischen Parlament hatte die damalige Opposition Widerstand geleistet. Ihrer Ansicht nach würden durch das Grenzabkommen nämlich 8.000 Hektar im Besitz von kosovarischen Bürgern dem Nachbarland zufallen. Podgorica behauptet allerdings, dass die vereinbarte Grenzlinie mit jener im ehemaligen Jugoslawien identisch sei.

Die Ratifizierung des Montenegro-Grenzabkommens ist für das Kosovo die wichtigste Voraussetzung für die Visaliberalisierung seitens der Europäischen Union. Als einzige auf dem Westbalkan unterliegen die Bürger des Landes weiterhin der Visapflicht für Reisen in die EU-Staaten.