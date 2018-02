USA und Türkei um Deeskalation in Syrien bemüht

Die Türkei und die USA wollen nach den Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu ihre angespannten Beziehungen normalisieren. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson sagte Cavusoglu heute, dass Mitte März ein weiteres Treffen geplant sei.

Tillerson betonte die gemeinsamen Interessen beider Staaten. Sie wollten die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) besiegen, stabile Zonen schaffen sowie ein unabhängiges und einiges Syrien sichern. Die USA akzeptierten zudem das legitime Recht der Türkei auf sichere Grenzen. Er appellierte zugleich an die Türkei, jede weitere Eskalation zu verhindern.

Beide NATO-Partner liegen im Streit wegen ihres militärischen Engagements in Syrien, wo sie teils gegensätzliche Interessen verfolgen. Die USA unterstützen eine von der kurdischen YPG-Miliz dominierte Streitmacht, die erfolgreich den IS bekämpft. Die Türkei betrachtet die syrische YPG als terroristische Gruppierung und will deren Erstarken an der Grenze verhindern, damit sie nicht der kurdischen Autonomiebewegung in der Türkei Auftrieb gibt.

Massengrab mit 34 Leichen in Syrien entdeckt

Die syrische Armee entdeckte indes ein Massengrab mit 34 Leichen in der Provinz al-Rakka im Norden des Landes. Es handle sich um Zivilisten und Soldaten, die vom IS getötet worden seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Die Leichen wurden laut den Angaben zur Identifizierung in das Militärkrankenhaus in Aleppo gebracht.

Laut SANA führten Aussagen von Einwohnern der Region zum Fund der Leichen. Bereits Ende Dezember hatten syrische Regierungstruppen zwei Massengräber im Westen der Provinz entdeckt. Syrische Staatsmedien berichteten von mehr als 150 Leichen, die exhumiert wurden.