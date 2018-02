18 Jahre Haft gefordert

Ein Jahr ist der deutsch-türkische „Welt“-Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Untersuchungshaft gewesen - ohne formelle Anklage. Die Festnahme hatte die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei schwer belastet. Nun wurde von der deutschen Regierung bestätigt, dass Yücel auf freien Fuß kommt. Ein Gericht ordnete die Freilassung an, weil die Staatsanwaltschaft nun eine Anklage vorgelegt hatte: Sie fordert 18 Jahre Haft für den Journalisten. Drei weitere Journalisten wurden in der Türkei indes zu lebenslanger Haft verurteilt.

