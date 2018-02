Olympia: Sensationelles Bronze für Gallhuber

Katharina Gallhuber hat heute bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sensationell Bronze im Damen-Slalom geholt. Im Weltcup war sie noch nie besser als Sechste gewesen. Die 20-jährige Niederösterreicherin griff nach dem neunten Platz im ersten Durchgang in der Entscheidung voll an.

Die Konkurrenz konnte mit der Laufbestzeit Gallhubers nicht mithalten, sogar Favoritin Mikaela Shiffrin fiel hinter die Österreicherin zurück und ging am Ende leer aus. Nur die Schwedin Frida Hansdotter und die Schweizerin Wendy Holdener waren schließlich schneller.

