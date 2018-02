Weiter viele erwachsene Taufbewerber

Der starke Zuwachs bei erwachsenen Taufbewerbern in Österreich hält an. 600 Menschen über 14 Jahre werden Schätzungen zufolge demnächst in katholischen Pfarren die Initiationssakramente Taufe, Erstkommunion und Firmung empfangen.

