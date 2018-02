Mord an Afghanin: Verdächtiger Bruder mindestens 21

Älter als von ihm selbst angegeben ist ein Afghane, der wegen Mordverdachts in Wien in Untersuchungshaft sitzt. Das geht aus einem Gutachten hervor, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat. Er steht unter Verdacht, im September seine 14-jährige Schwester erstochen zu haben.

Mehr dazu in wien.ORF.at