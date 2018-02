Schüsse an US-Schule: Schütze gesteht Mord

Nach dem Schulmassaker in Florida hat der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich der 19-jährige Nikolas Cruz hingegen nicht. Er hatte am Mittwoch in seiner ehemaligen Highschool 17 Menschen durch Schüsse getötet.

