Europa League: Salzburg braucht noch einen Kraftakt

Die Chancen auf das zweite Europa-League-Achtelfinale der Clubgeschichte sind nach dem ersten Duell mit Real Sociedad voll intakt: Red Bull Salzburg braucht in einer Woche im Heimspiel gegen die Spanier aber noch so einen Kraftakt wie gestern beim 2:2 in San Sebastian.

Torhüter Alexander Walke gab das Motto für den zweiten Akt im sportlichen Drama aus: „Fighten ohne Ende!“ Stärke und internationale Qualität des hochkarätigen Gegners hatte man in den Reihen der Salzburger jedenfalls richtig eingeschätzt.

