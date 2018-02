Mehrere lebenslange Hafturteile

Nach gut einem Jahr in türkischer U-Haft ist der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel freigelassen worden. Mehr als ein Jahr lang saß er im Gefängnis. Zugleich ließ das Gericht aber eine Anklage zu - wegen angeblicher Terrorunterstützung fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 18 Jahren. Unterdessen wurden am Tag von Yücels Freilassung mehrere Journalisten in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilt. Und nach wie vor sind im Land etwa 150 Journalisten inhaftiert.

