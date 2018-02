Trump-Kritiker Romney tritt für US-Senatssitz an

Der frühere Präsidentschaftskandidat der Republikaner Mitt Romney wird in Utah zur Wahl für den US-Senat antreten. In einer heute veröffentlichten Videobotschaft sagte Romney, er wolle Utahs Werte und Utahs Lehren nach Washington bringen. Die Kongresswahlen sind am 6. November.

Romney ist einer der prominentesten Republikaner. Er hat sich zuletzt öfter kritisch zur Politik von US-Präsident Donald Trump geäußert. Er könnte eine spannende Rolle in der Frage spielen, welche Ausrichtung die zerstrittene Republikanische Partei künftig nehmen will.

Trump führt Romney bei Postenvergabe vor

Trump mag Romney nicht; er gilt ihm als klassischer Vertreter des republikanischen Establishments, gegen das er bei der Wahl 2016 angetreten war. Nach der Wahl führte Trump Romney bei der Postenvergabe vor. Er war als Außenminister gehandelt worden.

Romney hatte sich öffentlich weitgehend aus der Politik zurückgezogen, seit er 2012 die Präsidentenwahl gegen Barack Obama verloren hatte. Er meldete sich mit Kritik an Trump zurück, unter anderem an dessen Einwanderungspolitik.

Indirekte Kritik an Washington

In seiner Videobotschaft äußerte Romney keine offene, aber indirekte Kritik. Utah heiße legale Einwanderer aus aller Welt willkommen, sagte er: „Washington sendet ihnen eine Botschaft des Ausschließens.“ Im Parlament von Utah, fügte Rommey hinzu, behandelten die Menschen einander mit Respekt.

US-Medien kommentierten aber auch, angesichts der Machtverhältnisse in der Partei sei von Romney im Senat kaum konsequente oder wirksame Opposition gegen Trump zu erwarten.

Der amtierende Senator von Utah, Orrin Hatch, tritt nicht mehr an. Romney, Ex-Gouverneur von Massachussetts, lebt seit 2014 in Utah. Der Senat bildet mit dem Repräsentantenhaus den US-Kongress.