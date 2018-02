Premier Morawiecki will „keine Lügen über Polen“

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat den Aufruf seines Landes an Auslandspolen relativiert, gegen das Land gerichtete Äußerungen zu melden. „Da würde ich nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen“, sagte Morawiecki heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.

Es dürften „keine falschen Schlussfolgerungen“ gezogen werden, sagte der Regierungschef. Zugleich betonte er aber, sein Land wolle „weltweit dafür sorgen, dass es keine Lügen über Polen gibt“.

„Darstellung, die uns schaden“, melden

In einem Aufruf des polnischen Senatspräsidenten Stanislaw Karczewski von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hieß es, „alle antipolnischen Äußerungen, Darstellungen und Meinungen, die uns schaden“, sollten dokumentiert und die polnischen Auslandsvertretungen darüber informiert werden.

Der Aufruf steht im Zusammenhang mit dem kürzlich in Kraft getretenen umstrittenen Holocaust-Gesetz in Polen. Dieses sieht Strafen vor, wenn der „polnischen Nation oder dem polnischen Staat“ eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen gegeben wird.

Merkel: „Ernsthafte Meinungsunterschiede“

Merkel ihrerseits sieht in den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Sie sprach von „ernsthaften Meinungsunterschieden“ in verschiedenen Fragen und einem intensiven Dialog. „Es ist eine Menge zu tun, was wir noch besser machen können“, sagte Merkel. Zugleich aber sei vieles bereits auf dem Weg.

Morawiecki erneuerte seine Kritik an dem geplanten Bau einer weiteren Gaspipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland, „Nord Stream 2“. Warschau warnt, Europa mache sich zunehmend von Russland abhängig. Außerdem verteidigte der polnische Regierungschef die umstrittene Justizreform in seinem Land.

Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz nach den Gesetzesänderungen bedroht. Brüssel leitete im Dezember erstmals in der EU-Geschichte ein Sanktionsverfahren ein, durch das Polen sogar seine Stimmrechte in der EU verlieren könnte.