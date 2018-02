Mehr Bioanbaufläche in Österreich

Der Markt für Bio zieht weiter an. Die Bioanbaufläche in der heimischen Landwirtschaft und der Umsatz von Biofrischwaren im Lebensmittelhandel sind 2017 deutlich gestiegen. Nachholbedarf gibt es in der Gastronomie.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at