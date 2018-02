„Arbeitsboykott“: Arbeiterkammer kritisiert Firma

In einem laut Wirtschaftskammer OÖ Fall von „Sozialmissbrauch“ von zwölf Mitarbeitern einer Firma in Oberösterreich, die Ende 2017 gleichzeitig in den Krankenstand gegangen seien, wird nun Kritik an der Firma selbst laut: Wie Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaft heute erklärten, handle es sich weniger um den vorgehaltenen „Arbeitsboykott“, sie orten vielmehr Missstände im Unternehmen.

