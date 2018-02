FBI räumt Pannen bei Florida-Todesschützen ein

Die Schießerei in einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida mit 17 Toten hätte womöglich verhindert werden können. Das FBI gestand heute ein, einem Anruf am 5. Jänner nicht nachgegangen zu sein.

Ein Anrufer habe Hinweise auf den späteren Täter Nikolas Cruz gegeben, habe auf dessen Vernarrtheit in Waffen hingewiesen und angegeben, dass dieser womöglich einen Angriff auf eine Schule plane.

Das FBI erklärte in einem Statement, der Anruf sei nie weitergegeben worden und habe die Polizisten an Ort und Stelle nie erreicht. Man habe nicht weiter ermittelt. Damit sei ein Standardprotokoll verletzt worden. FBI-Chef Christopher Wray erklärte, man bedaure zutiefst den zusätzlichen Schmerz, den die Angehörigen der Opfer nun erlitten.

Cruz überfiel am Valentinstag seine ehemalige Highschool in Parkland. Er tötete 14 Kinder und drei Erwachsene. Er wurde festgenommen und angeklagt.