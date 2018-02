Uber plant mehr Sicherheit für Angebot in Großbritannien

Der in London vom Lizenzentzug bedrohte Fahrdienstanbieter Uber hat neue Sicherheitsmaßnahmen für sein Angebot in Großbritannien angekündigt.

Wie das Unternehmen gestern erklärte, ist unter anderem ein rund um die Uhr erreichbarer Telefondienst geplant, außerdem sollen Kunden mehr Informationen über die Fahrer von Uber erhalten. Zudem will das Unternehmen direkt alle Probleme, die bei einer Fahrt auftauchen, der Polizei melden - bisher mussten Passagiere oder Fahrer selbst aktiv werden.

London will Lizenz nicht verlängern

Uber hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Rückschlägen in Großbritannien erlitten, unter anderem entschied die Verkehrsbehörde von London, die Lizenz für den Fahrdienstanbieter nicht zu verlängern. Uber legte Berufung ein und darf deshalb vorerst weiterhin in der britischen Hauptstadt agieren - der Fall soll im Frühsommer behandelt werden.

Die Behörden hatten Uber vorgeworfen, zu nachlässig mit Straftaten umzugehen und seine Fahrer nicht ausreichend zu überprüfen. Uber hat nach eigenen Angaben in Großbritannien 50.000 Fahrer, davon 40.000 in London, sowie 3,5 Millionen Kunden.