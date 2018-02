Anklage wegen Wahlintervention

Knalleffekt in der Russland-Affäre um Einmischungen in den US-Wahlkampf im Jahr 2016: Am Freitag hat FBI-Sonderermittler Robert Mueller bekanntgegeben, dass die US-Justiz Anklage gegen 13 russische Staatsbürger erhoben hat. Auch drei Organisationen werden wegen Interventionen in den US-Wahlen geklagt. US-Präsident Donald Trump bestritt eine Einmischung seitens Russland stets. Das Einschreiten der US-Justiz könnte nun ein wesentlicher Wendepunkt in der Affäre um Wahleinmischung sein.

