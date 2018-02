Militär übernimmt Kontrolle in Rio de Janeiro

Angesichts der jüngsten Kriminalitätswelle sollen künftig Soldaten in Rio de Janeiro für Ordnung sorgen. Per Dekret schickte Brasiliens Präsident Michel Temer gestern die Streitkräfte in die Millionenmetropole am Zuckerhut und in den umliegenden Bundesstaat. Er wolle damit das organisierte Verbrechen und kriminelle Banden eindämmen.

Die Anordnung wird sofort wirksam, muss aber innerhalb von zehn Tagen vom Kongress gebilligt werden. Es ist die erste umfassende Intervention im Inneren seit der Verabschiedung der Verfassung im Jahr 1988 nach dem Ende der Militärdiktatur. Der Einsatz soll voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern.

Einzelheiten unklar

Bereits jetzt unterstützen Soldaten die Polizei in Rio. Mit dem neuen Dekret soll das Militär aber offenbar verantwortlich für das gesamte Sicherheitskonzept im Bundesstaat sein und auch die Einsätze der Polizei koordinieren. Über die Einzelheiten herrscht allerdings noch Unklarheit.

Vor allem während der nun zu Ende gehenden Karnevalssaison häuften sich in Rio de Janeiro die Raubüberfälle. Zudem kämpfen Drogenbanden um die Kontrolle und liefern sich Schießereien untereinander bzw. mit der Polizei. Im vergangenen Jahr lag die Mordrate im Bundesstaat bei 40 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner - der höchste Wert seit 2009. Zudem wurden über 230.000 Raubüberfälle registriert.