Ausreise mit dem Flugzeug

Nach mehr als einem Jahr in türkischer Haft hat der deutsch-türkische „Welt“-Journalist Deniz Yücel am Freitagabend die Türkei verlassen und ist wenig später in Berlin eingetroffen. Yücel war ohne formelle Anklage in Untersuchungshaft. Am Freitag bestätigte die deutsche Bundesregierung, dass er auf freien Fuß kommt. Die deutsche Politik reagierte erleichtert auf die Freilassung. Ein möglicher Deal des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD) mit der Türkei sorgte am Freitag für Diskussionen.

