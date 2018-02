Olympia: Schmidhofer stellt sich Druck im Super-G

Mit WM-Gold im Super-G vor einem Jahr in St. Moritz hat sich das Leben von Nicole Schmidhofer in vielerlei Hinsicht verändert. Die Steirerin war damit keine Außenseiterin mehr, sie wurde zu einer, mit der man bei jedem Rennen rechnen muss. Das bei Olympia dadurch gestiegene Interesse lässt sie kalt. Schmidhofer greift heute (3.00 Uhr, live in ORF eins) nach ihrer ersten olympischen Medaille. Sie wäre auch die erste steirische Olympiasiegerin.

