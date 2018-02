Zu teuer: Parlament stutzt Umbaupläne

Nach mehreren Verzögerungen gibt es bei der Sanierung des Parlaments nun ein weiteres Problem: die Kosten. Weil die per Gesetz fixierte Obergrenze laut aktuellem Plan nicht eingehalten werden kann, sollen Teile des Projekts gestrichen werden. Rund 20 Mio. Euro müssen eingespart werden, sagte der Erste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Sobotka will die geplanten neuen Büros streichen, laut Opposition ist aber noch nichts fix. Fix ist dafür der offizielle Baubeginn am 19. Februar.

Mehr dazu in Parlament stutzt Umbaupläne

Der lange Weg zur Parlamentssanierung

Seit Jahren ist das Parlamentsgebäude am Ring baufällig. Jahrelang wurde über die Sanierung diskutiert, ehe im Vorjahr der Parlamentsbetrieb in Ersatzquartiere übersiedelt ist. Diskussionen gibt es auch schon lange über die Kosten.

Mehr dazu in wien.ORF.at