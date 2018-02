Erdbeben in Mexiko

Ein erneutes Erdbeben in Mexiko ist am Freitag wohl glimpflich verlaufen. Berichte über Tote oder größere Schäden lagen nach Behördenangaben zunächst nicht vor. Betroffen waren der im Süden des Landes gelegene Bundesstaat Oaxaca sowie die Hauptstadt Mexiko-Stadt. Beide Regionen waren im September von schweren Beben getroffen worden, bei denen mehr als 300 Menschen ums Leben kamen.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das aktuelle Erdbeben eine Stärke von 7,2. Das Epizentrum lag etwa 145 Kilometer von der Pazifikküste entfernt. In Mexiko-Stadt schwankten mehr als eine Minute lang hohe Gebäude. Der Erdbeben-Alarm in Verbindung mit den Erinnerungen an die Katastrophe vor einem halben Jahr löste mitunter Panik aus. Viele Menschen strömten auf die Straßen. In Oaxaca gab es nach Behördenauskunft äußerliche Schäden an Gebäuden. Ein Stromausfall betraf rund 100.000 Einwohner. (