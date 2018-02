Olympia: Super-G-Gold für die Geschichtsbücher

Den 16. Februar 2018 wird Matthias Mayer so schnell nicht mehr vergessen. Nach all den Problemen in Pyeongchang 2018, seinem Sturz im Kombi-Slalom, den Schmerzen und dem Riesenärger in der Abfahrt, hielt sich der Kärntner gestern mit Gold im Super-G schadlos.

Mayer machte es wie - auf den Tag genau vor 20 Jahren - Hermann Maier, der sich drei Tage nach dem Sturz in Nagano als bis dato einziger Österreicher den Olympiasieg im Super-G geholt hatte. Gold in beiden Speed-Bewerben gelangen aber nur Mayer.

