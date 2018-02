Astronauten reparieren Roboterarm der ISS



Bei einem mehrstündigen Außeneinsatz haben zwei Astronauten den Roboterarm der Internationalen Raumstation (ISS) repariert. Der Japaner Norishige Kanai und sein US-Kollege Mark Vande Hei verbrachten gestern mehr als fünf Stunden im All, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Es war der 208. Weltraumspaziergang in der Geschichte der ISS und der dritte in diesem Jahr.

Der in Kanada gebaute Roboterarm war im Jahr 2001 an der ISS angebracht worden. Er dient dazu, Objekte rings um die ISS zu bewegen und wird auch zum Andocken von Raumtransportern benötigt. In den vergangenen Monaten musste er mehrfach repariert werden.