Kurdenmiliz: Mutmaßlicher Gasangriff der Türkei in Syrien

Die Kurdenmiliz YPG hat nach eigenen Angaben Hinweise auf einen Gasangriff des türkischen Militärs auf ein Dorf in der syrischen Region Afrin. Bei dem Beschuss nahe der türkischen Grenze seien gestern sechs Menschen verletzt worden, sagte ein YPG-Sprecher. Sie hätten Atemprobleme und zeigten weitere Symptome eines Gasangriffs.

Ähnliche Angaben machten die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien sowie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Beide beriefen sich auf Ärzte in Afrin.

Eine Stellungnahme der türkischen Armee lag zunächst nicht vor. Sie ist im vergangenen Monat im Norden Syriens einmarschiert und will die YPG aus Afrin bis hinter den Euphrat vertreiben. Die Türkei betrachtet die syrische YPG als terroristische Gruppierung und will deren Erstarken an der Grenze verhindern. Eine von der YPG dominierte Streitmacht, die erfolgreich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekämpft, wird von den USA unterstützt. Das sorgt für Streit zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA.