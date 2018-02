Daniel Kahns „Verfremdungsklezmer“ in Wien

Morgen gastiert der in Berlin lebende US-amerikanische Sänger und Liedermacher Daniel Kahn mit seiner Band The Painted Bird beim Klezmer-Festival im Vindobona in Wien. Kahn ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der kontemporären Klezmer-Szene.

Der Multiinstrumentalist gehört zur Speerspitze einer neuen Generation an Klezmer-Musikerinnen und -Musikern, zu denen auch Goeff Berner, Sarah Gordon und der in Wien lebende Sänger und Kontrabassist Benjy Fox-Rosen zählen. Was sie eint, ist die Gabe, die jiddischen Lieder des späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu aktualisieren und mit ihnen aktuelle gesellschaftliche Fragen aufzugreifen.

Sie widmen sich dem Liedgut mit großer Sorgfalt, ohne einer naiven Romantisierung des imaginiert pittoresken osteuropäischen Stetls anheimzufallen.

Lieder für die Deklassierten und Verstoßenen

So spielt für Kahn das Werk des Krakauer Dichters und Komponisten Mordechaj Gebirtig eine wichtige Rolle. Gebirtig hinterließ Hunderte jiddische Gedichte und Lieder. Im Jahr 1942 wurde er im Krakauer Ghetto von den Nazis ermordet. Von ihm stammt der berühmte „Arbetlosemarsch“, den Kahn als „March of The Jobless Corps“ übersetzt und neu interpretiert hat. Kahn wuchs in den 1980er und 1990er Jahren in Detroit auf, einer Stadt, die wie keine andere für den abgewirtschafteten Industriekapitalismus steht.

Es ist naheliegend, dass er in seinen Liedern nicht nur die stolzen „Arbeiter“ besingt, sondern auch diejenigen, die nicht einmal in die Lage kommen, ausgebeutet zu werden – die Arbeitslosen, Deklassierten und Verstoßenen. Kahn widmet sich auch der Geschichte des „Algemeynen Yidisher Arbeter Bund“, einer sozialistischen Partei, die vor allem in Litauen, Polen und Russland aktiv war und die eine wichtige Rolle beim Aufbau des Widerstands im Warschauer Ghetto spielte.

„Ihr könnt tanzen, aber nicht zur Musik“

Kahn, der seine Songs in jiddischer, deutscher und englischer Sprache vorträgt, präsentiert im Vindobona sein aktuelles Album „The Butcher’s Share“. In dem titelgebenden Lied besingt er den Begriff des Warenfetisch klar und greifbar, dass es auch die YouTube-Generation versteht.

Außerdem erfährt man im aktuellen Album von Kahn, dass „Freiheit“ eigentlich ein Tätigkeitswort ist: Freiheit muss ständig aufs Neue angeeignet werden.

Kahn bedient sich in seinem Werk nicht nur einer Prise Punk, er entwickelt auch den Brecht’schen Begriff des Verfremdungseffekts weiter. Damit bezweckte Brecht einst, gesellschaftliche Widersprüche sichtbar zu machen und so eine kritischere und bewusstere Wahrnehmung des Gezeigten zu ermöglichen.

Kahn nennt seine Musik selbstbewusst „Verfremdungsklezmer“. „Ihr könnt tanzen, aber nicht zur Musik“, sagte er bei einem seiner Konzerte. Nicht nur das Publikum will Kahn zum Tanzen bringen, sondern auch, um mit Karl Marx zu sprechen, die Verhältnisse.