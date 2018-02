„Saul“: Wenn Oratorium fetzt

Nicht sofort denkt man bei Oratorien an spannende Theaterabende. Dass das zusammengeht, hat Claus Guth im Theater an der Wien bewiesen. Gemeinsam mit Laurence Cummings am Pult machte Guth seine Deutung von Georg Friedrich Händels „Saul“ zu einer inszenatorischen und musikalischen Glanzleistung.

Neidvoll muss Saul als König Israels hinnehmen, dass ein jüngerer Konkurrent, David, kommt, um ihm den Rang abzulaufen. David hat den Riesen Goliath bezwungen. Hübscher, vitaler, erfolgreicher als Saul, wenn auch aus niederem Stand, kehrt er zurück und wird vom israelischen Volk bejubelt.

Monika Rittershaus

Ein Meister der Zeitlosigkeit

David ist aus anderem Holz geschnitzt als Saul und dessen Familie. Er dringt mit Goliaths Kopf in der Hand in Sauls nur scheinbar bieder-behagliche Welt (Ausstattung: Christian Schmidt) ein, setzt sich an den Familientisch, kennt keine Tischmanieren und beeindruckt dennoch - auch Sauls Sohn, Jonathan.

Auf Jonathan, das macht Guths Deutung sichtbar, projiziert Saul seinen Hass auf David, der Sohn soll den Neuen töten. Jonathan jedoch stellt sich gegen den Vater und entwickelt eine verbotene und verhängnisvolle Nähe zu David.

Monika Rittershaus

Saul ist verzweifelt, er fühlt sich unverstanden und hadert mit seiner Existenz, seinem Alter und der Welt. In seinem Hadern unterstützt wird er von einem bösen Geist (Paul Lorenger), den Guth als Doppelung Sauls ins Spiel bringt.

Nicht nur hier oder in der Zeichnung der Vater-Sohn-Beziehung wird an diesem Abend deutlich, dass mit Guth ein Meister der psychologischen Feinarbeit am Werk ist, der es schafft, alle zeitlosen Elemente aus dem Bibelstoff herauszuholen und Macht und Verfall, Ruhm und Elend in beklemmende und beeindruckende Bilder zu übersetzen.

Begeisterung und Jubelstürme

Florian Bösch überzeugt als verzweifelter Saul; in ihm hat das Theater an der Wien einen Sängerschauspieler der Sonderklasse. Jake Arditti als David füllt das Haus mit seinem warmen Countertenor.

Monika Rittershaus

Als Sauls Töchter brillieren Anna Prohaska als Merab und Giulia Semenzato als Michal. Auch Andrew Staples als Jonathan überzeugte auf allen Längen, während der als noch nicht genesen angesagte Marcel Beekman bemüht den Hohepriester gab.

In Höchstform war an diesem Abend der Arnold Schönberg Chor. Das Freiburger Barockorchester überzeugte mit feinen Phrasierungen und Präzision. Entsprechend groß war der Beifall für Sänger, Musiker und Leadingteam.