Juncker: EU soll „weltpolitikfähig“ sein

Mit einer umfassenden Bestandsaufnahme der globalen Sicherheitslage ist die Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag fortgesetzt worden. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zeichnete ein düsteres Bild, er sieht die Welt „am Abgrund“ stehen. EU-Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker erklärte, die EU müsse „weltpolitikfähig“ sein. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach über Gräben innerhalb der EU und ortete ein Verhalten wie bei einem „alten Ehepaar“. Und ein Land, das aus der Union aussteigen will, möchte eine enge Beziehung zur EU in Sachen Sicherheit.

