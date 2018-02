Schiff rammt griechische Küstenwache: Videos veröffentlicht

Vier Tage nach einem Zwischenfall mit der türkischen Küstenwache in der Ägäis hat die griechische Presse heute zwei Videos und mehrere Fotos veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie das türkische Schiff ein Boot der griechischen Küstenwache am Heck rammt.

Verletzt wurde nach Angaben der griechischen Küstenwache niemand. Die Aufnahmen seien beim jüngsten Treffen der NATO-Außenminister gezeigt worden, berichtete die konservative Athener Zeitung „Kathimerini“ heute. Eine größere Krise konnte nach einem Telefonat des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim abgewendet werden.

Jahrzehntelanger Streit

Heute herrschte in der Region bei den Felseninseln Imia Ruhe. Schiffe der beiden Küstenwachen blieben in sicherer Entfernung, hieß es aus Kreisen der griechischen Küstenwache. Die Nachbarstaaten streiten sich seit Jahrzehnten auch um Hoheitsrechte in der Ägäis. 1996 hatte der Streit um die unbewohnten Felseninseln die beiden NATO-Staaten an den Rand eines Krieges gebracht. Ein bewaffneter Konflikt konnte im letzten Moment nach einer diplomatischen Intervention der USA abgewendet werden.