Südkoreas Präsident sieht Zeit nicht reif für Gipfel mit Kim

Südkoreas Präsident Moon Jae In sieht die Zeit noch nicht reif für ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Erst müsse es Gespräche zwischen den USA und Nordkorea geben, sagte Moon heute nach Angaben des Präsidialamts bei einem Besuch im Medienzentrum für die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Nordkorea zeigt aber kein Interesse, bald mit den USA in einen Dialog einzutreten.

Bei ihrem historischen Besuch zu Beginn der Spiele vor einer Woche hatte Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Kim Jong Un, die Einladung überbracht. Bei seinen Gesprächen mit der ranghohen Olympiadelegation aus Pjöngjang hatte Südkoreas Präsident aber schon darauf verwiesen, dass für einen solchen Besuch die richtigen Bedingungen geschaffen werden müssten. Washington und Pjöngjang könnten auch anfangen, die Notwendigkeit für Gespräche zu sehen, sagte Moon heute weiter.

Samjiyon-Orchester spielt verbotene Lieder

In Nordkorea sind unterdessen zum ersten Mal seit Jahren südkoreanische Lieder öffentlich aufgeführt worden. Ein nordkoreanisches Ensemble habe gestern bei einem Konzert vor Parteifunktionären und Künstlern in Pjöngjang „mehrere südkoreanische Lieder“ gespielt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA heute.

Das Samjiyon-Orchester war zuvor von zwei Konzerten in Südkorea zurückgekehrt. Anlässlich der Olympischen Winterspiele war es in Gangneung bei Pyeongchang und in der Hauptstadt Seoul aufgetreten.

Enormes Interesse

In Nordkorea ist südkoreanischer K-Pop normalerweise verboten. Das Samjiyon-Orchester hatte bei den Auftritten in Südkorea alte koreanische Volkslieder und südkoreanische Popmusik gespielt. Das Interesse an den Konzerten war riesig: Für das Konzert in Seoul gab es tausend Eintrittskarten - und fast 120.000 Interessenten.