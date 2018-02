Stand beim Springen von der Großschanze

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang findet heute der Skisprung-Bewerb der Herren von der Großschanze statt. Für Österreich sind Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Fettner und Clemens Aigner am Start. Der erste Durchgang beginnt um 13.30 Uhr (live in ORF eins).

Zwischenstand in sport.ORF.at/pyeongchang2018