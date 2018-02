Gutachten könnte rechten Kongress verhindern

Am 3. März soll im Schloss Aistersheim Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich der rechte Kongress der „Verteidiger Europas“ stattfinden. Nun könnte es aber doch noch zu einer Absage kommen. Denn ein Gutachter soll mögliche gefährliche Baumängel in dem Schloss jetzt prüfen.

