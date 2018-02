Seitenstetten: Zwei Brände in einer Nacht

Gleich zweimal hat es gestern in Seitenstetten in Niederösterreich gebrannt. Kurz nach Mitternacht war ein Holzhaus in Flammen aufgegangen, etwas später eine Werkstatt und eine Gartenhütte. Drei Männer wurden verletzt.

