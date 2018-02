CNN mit Zugang zu Gesprächen im Netz

Nach dem Attentat, bei dem der 19-jährige Nikolas Cruz an seiner früheren Schule im US-Bundesstaat Florida 17 Menschen getötet hat, kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Laut Informationen des US-Senders CNN, der Zugang zu einem privaten Instagram-Chatroom des Schützen erhielt, handelte es sich bei Cruz um eine tickende Zeitbombe. In den Gesprächen ließen er und seine Chatpartner Hass, Rassismus und Gewaltfantasien freien Lauf. An einem Punkt schrieb Cruz sogar: „Ich denke, ich werde Menschen töten.“

