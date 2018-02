Syrien: Assad-Truppen sollen Kurden in Afrin unterstützen

Im Kampf gegen die türkische Armee sollen regierungstreue Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad offensichtlich die Kurdenmiliz in der Region Afrin unterstützen. Die syrische Regierung und die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG hätten angesichts der türkischen Offensive in Nordsyrien ein entsprechendes Abkommen geschlossen, hieß es gestern aus syrischen Regierungskreisen.

In den vergangenen Tagen hatte es Berichte darüber gegeben, dass syrische Regierungstruppen auf Bitten der Kurden in die Kämpfe im Norden des Landes eingreifen könnten. Offizielle Angaben zu der Abmachung gibt es bisher nicht.

Weitere Eskalation droht

Die Kurden kontrollieren große Teile Nordsyriens entlang der syrisch-türkischen Grenze. Die Türkei startete zusammen mit Verbündeten vor knapp vier Wochen eine Offensive gegen die Kurden in Afrin, die sie als „Terroristen“ bezeichnen.

Die Türkei unterstützt in dem Konflikt Rebellengruppen, die gegen Syriens Präsident kämpfen. Syrische Truppen werden von Russland und dem Iran unterstützt, die Kurdenmilizen von den USA. Durch das Eingreifen regierungstreuer Truppen in Afrin droht eine weitere Eskalation.

Türkei weist Gasangriffvorwürfe zurück

Die Türkei wies unterdessen Vorwürfe zurück, ihr Militär habe bei ihrer Offensive gegen die YPG in der Region Afrin Giftgas eingesetzt. Das seien haltlose Anschuldigungen, sagte ein türkischer Diplomat heute am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

„Die Türkei hat niemals Chemiewaffen eingesetzt. Wir sind bei der ‚Operation Ölzweig‘ überaus vorsichtig gegenüber Zivilisten“, betonte der Diplomat.

YPG: Gasangriff in Afrin

Die YPG dagegen hat nach eigenen Angaben Hinweise auf einen türkische Gasangriff auf ein Dorf in Afrin. Bei dem Beschuss nahe der Grenze zur Türkei seien gestern sechs Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher. Sie hätten Atemprobleme und zeigten weitere Symptome eines Gasangriffs.

Ähnliches teilten die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mit. Beide beriefen sich auf Ärzte in Afrin.

Einmarsch in Nordsyrien im Jänner

Der türkische Diplomat wies auch die Berichte über Verletzte zurück und nannte sie „schwarze Propaganda“. Die türkische Armee war im Zuge der „Operation Ölzweig“ im Jänner im Norden Syriens einmarschiert und will die YPG aus Afrin bis hinter den Euphrat vertreiben. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation und will ihr Erstarken an der Grenze verhindern. Sie hält die Miliz für den verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die in der Türkei seit Jahrzehnten für Autonomie kämpft.