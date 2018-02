Zusammenarbeiten aber wie?

Die EU soll sich von den USA, insbesondere der Politik von US-Präsident Donald Trump, emanzipieren, das forderten mehrere hochrangige EU-Politiker wie etwa Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag. Die EU ohne ein selbstbewussteres gemeinsames Auftreten werde immer weiter gegenüber China und den USA zurückzufallen, so der Tenor. Bei der gemeinsamen Außenpolitik seien allerdings auch die großen Staaten gefragt, so Bundeskanzler Sebastian Kurz in Sachen Zusammenarbeit. Die großen würden alleine vorpreschen - das sei keine gemeinsame Außenpolitik.

