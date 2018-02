Fußball: Bayern schlagen im Finish zu

Mehr als eine Stunde lang hat es gestern in Wolfsburg nicht nach einem Sieg für den FC Bayern ausgesehen. Trainer Jupp Heynckes schonte einige Stars, und die Gastgeber gingen früh in Führung. Doch dann schlugen die Münchner noch zweimal zu und feierten so ihren zehnten Bundesliga-Sieg in Serie. Ein dramatisches Finish gab es auch in Köln, wo Altstar Claudio Pizarro gegen Hannover beinahe zum Helden geworden wäre.

