Florian Scheuba mit neuem Solo-Programm

Florian Scheubas neues Programm „Folgen Sie mir auffällig“ feiert am Dienstag Premiere im Wiener Stadtsaal. In seinem zweiten Solo-Programm wird es wieder politisch, etwa wenn er erklärt, was ein türkisches Dorf mit Donald Trump zu tun hat. Programme schreiben sich fast von selbst, so Scheuba im „Wien heute“-Interview, das heißt vor allem: „Sammelarbeit. Ich schneide mir ganz altmodisch Zeitungsartikel aus und hab ein kleines Archiv zu Hause.“

