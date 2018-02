Olympia: Skispringer Hayböck vergibt Medaillenchance

Kamil Stoch ist gestern bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang so wie bereits in Sotschi 2014 zu Gold von der Großschanze geflogen. Der Pole holte sich damit seine bereits dritte Goldmedaille bei Olympia. Stoch setzte sich vor dem Deutschen Andreas Wellinger und dem Norweger Robert Johansson durch. Österreich durfte auch lange Zeit auf Edelmetall hoffen, denn Michael Hayböck lag nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Rang. Doch im Finale kam dann die Ernüchterung.

Mehr dazu in sport.ORF.at/pyeongchang2018