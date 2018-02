Tennis: Thiem souverän ins Buenos-Aires-Finale

Wie vor zwei Jahren, als Dominic Thiem in Buenos Aires den Titel holte, ist der Österreicher gestern beim ATP-Turnier in der argentinischen Hauptstadt ins Finale eingezogen. Gegen den Franzosen Gael Monfils setzte sich Thiem klar in zwei Sätzen durch. Im 14. Endspiel seiner Profikarriere bekommt es die Nummer eins des Turniers mit dem ungesetzten Slowenen Aljaz Bedene zu tun.

