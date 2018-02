„Glücklichster Moment“: Kosovo feierte Unabhängigkeit

Das Kosovo hat gestern den zehnten Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Serbien gefeiert. Die Hauptstadt Prishtina war mit den blau-gelben Landesflaggen geschmückt, Höhepunkt der Feierlichkeiten war ein Konzert der aus dem Kosovo stammenden britischen Popsängerin Rita Ora.

Regierungschef: Aufbau des Staates noch nicht abgeschlossen

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci bezeichnete die Unabhängigkeitserklärung durch das Parlament als „glücklichsten Moment für uns alle als Volk“. Regierungschef Ramush Haradinaj sagte bei einer Kabinettssitzung gestern, das Kosovo verkörpere den Wunsch der Menschen, „in Freiheit zu leben“. Er räumte aber ein, dass der Aufbau eines modernen Staates noch nicht abgeschlossen sei.

Gestern Abend versammelten sich Tausende Menschen zu einem Konzert der in Prishtina geborenen Popdiva Rita Ora auf dem zentralen Platz der Hauptstadt. Das Kosovo habe einen langen Weg zurückgelegt, um diesen Tag feiern zu können, sagte die 27-Jährige vor ihrem Auftritt. „Ich glaube, es ist erst der Beginn einer unglaublichen Reise für unser Land.“

110 erkennen Selbstständigkeit an

Das mehrheitlich von ethnischen Albanern bewohnte Kosovo war nach dem Kosovokrieg mit 13.000 Toten und dem Ende der NATO-Luftangriffe im Jahr 1999 unter internationale Verwaltung gestellt worden. Am 17. Februar 2008 erklärte sich die frühere serbische Provinz einseitig für unabhängig. Mehr als 110 Länder weltweit, darunter die meisten EU-Staaten, erkannten die Unabhängigkeit an. Die Regierung in Belgrad betrachtet das Kosovo dagegen weiter als abtrünnige Provinz.

Die unerfüllten Hoffnungen des Kosovo

Auch wenn es zehn Jahre her ist, seit das Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt hat, sind die Probleme in dem Balkan-Staat noch lange nicht gelöst. Zudem sind sämtliche Versuche, die Beziehung mit Serbien zu regeln, bis dato gescheitert. Hoffnung setzt die internationale Gemeinschaft jetzt in Aleksandar Vucic, den serbischen Präsidenten. Er will sein Land zum Mitgliedsstaat der EU machen. Die Bedingung der EU: Zum Beitritt könne es nur kommen, wenn der Konflikt mit dem Kosovo endlich beigelegt werde.

