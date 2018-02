Bundesliga: Austria weiter im freien Fall

Wie Rapid und Sturm Graz, die sich Unentschieden trennten, wartet auch die Austria weiter auf den ersten Sieg im Bundesliga-Frühjahr. In Mattersburg leisteten sich die Violetten gestern den nächsten Umfaller und rutschten nach dem bitteren 1:2 auf den siebenten Platz ab. Den belegen nun die Burgenländer, die bei winterlichen Verhältnissen den dritten Sieg in Frühjahr und insgesamt vierten Ligaerfolg in Serie feierten.

