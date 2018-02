Polizeischutz für deutschen Grünen Özdemir in München

Der deutsche Grünen-Politiker Cem Özdemir ist nach einer zufälligen Begegnung mit der türkischen Delegation am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz kurzfristig unter Polizeischutz gestellt worden. Die „Welt am Sonntag“ („WamS“) berichtete unter Berufung auf einen Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums, als Teilnehmer der Sicherheitskonferenz erhalte Özdemir Personenschutz.

Zeitung: Im selben Hotel wie Yildirim-Delegation

Zum Hintergrund und zum Umfang der Schutzmaßnahme wollte die Polizei keine Angaben machen. Nach Informationen der Zeitung hängt die kurzfristig angeordnete Schutzmaßnahme damit zusammen, dass Özdemir in München im selben Hotel untergebracht ist wie die Delegation des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Özdemir sagte der „WamS“, er sei der Delegation am Freitag zufällig in der Hotellobby begegnet. „An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass sie nicht erfreut waren, mich zu sehen“, sagte er.

Beschwerde über Unterbringung eines „Terroristen“

Beamte der Münchner Polizei erklärten dem Bundestagsabgeordneten dem Bericht zufolge, die Türken hätten sich bei ihnen darüber beschwert, dass offensichtlich ein „Terrorist“ im Hotel untergebracht sei. Damit sei Özdemir gemeint gewesen.

Cavusoglu wirft Özdemir Wichtigtuerei vor

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wies Özdemirs Vorwürfe zurück. „Sie sind nicht wahr, sie sind erfunden“, sagte er und warf Özdemir vor, sich damit wichtig machen zu wollen. „Das ist unerhört“, sagte er. „Er verliert Einfluss und wird sogar in seiner eigenen Partei diskriminiert. Ich glaube, er will wieder populär oder zumindest sichtbarer werden.“