Morawiecki sprach von „jüdischen Tätern“

Zwischen Israel und Polen droht weiterer Streit über das neue polnische Holocaust-Gesetz. Den Grund lieferte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei der Sicherheitskonferenz in München, wo er erklärt hatte, dass es in der NS-Zeit neben deutschen auch polnische, russische, ukrainische und „jüdische Täter“ gegeben habe. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte Morawieckis Aussagen „empörend“ und kündigte ein „unverzügliches Gespräch“ mit ihm an.

