Olympia: Fellers Debüt im RTL endet schmerzvoll

Manuel Feller ist heute der Pechvogel aus österreichischer Sicht gewesen. Der 25-Jährige wurde für seinen Mut zum Risiko im Riesentorlauf nicht belohnt und auf dem Weg zu einer Spitzenzeit beim letzten Tor gestoppt und spektakulär in die Bande katapultiert. Schmerzen im Nacken und an der Schulter waren die Folge. „Leider hat sich das Risiko nicht bezahlt gemacht. Ich hoffe, dass ich bis zum Slalom fit bin“, sagte Feller und warnte: „Angeschossene Tiere sind am gefährlichsten.“

Mehr dazu in sport.ORF.at/pyeongchang2018