Offener Brief von Emma Watson und Co.

Mit der Initiative „Time’s Up“ („Die Zeit ist um“) haben über 300 Hollywood-Vertreterinnen gegen sexuelle Belästigung und Missbrauch von Frauen protestiert. Nun folgen ihre britischen und irischen Kolleginnen. Fast 200 Frauen unterzeichneten einen am Sonntag erschienen Brief und wollen anlässlich der am Abend stattfindenden Verleihung der britischen Filmpreise (BAFTA) ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung setzen. Zu den Unterzeichnerinnen zählten etwa Emma Watson, Keira Knightley und Kate Winslet. Für einen neuen Hilfsfonds für Opfer sexueller Belästigung spendete Watson bereits über eine Million Euro.

