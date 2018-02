Mann erschoss fünf Frauen in russischer Region Dagestan

In der Unruheregion Dagestan in Südrussland hat ein Mann fünf Menschen erschossen. Die Todesopfer seien Frauen, zudem seien mindestens drei Menschen verletzt, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Machatschkala gestern mit. Der Mann soll auch auf zwei Polizisten geschossen haben. Tatort war eine Feier zum Winterende in Kisljar, einer Kleinstadt nahe dem Kaspischen Meer.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 1995 geborene Täter das Feuer eröffnet haben, als die Bewohner gerade eine Kirche verließen. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei erschossen. Bei ihm wurden ein Jagdgewehr und ein Messer gefunden, wie die Agentur TASS unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle meldete. Das Motiv war zunächst nicht bekannt.

Russische Medien spekulieren aber über ein extremistisches Motiv. In Sozialen Netzwerken bekannte sich die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu der Tat, ohne Belege dafür zu veröffentlichen. Im Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Schießereien, die sich besonders gegen die Behörden richten. In der Region kämpfen kriminelle Banden sowie radikalislamische Gruppen gegen die Zentralregierung.